روسيا تقرر الانسحاب من منظمة السياحة العالمية

أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، أن روسيا أبلغتها بعزمها الانسحاب من عضوية المنظمة.

وجاء في بيان لمنظمة السياحة العالمية، بحسب وكالة "انترفاكس" الروسية اليوم الأربعاء: "أعلنت روسيا عزمها الانسحاب من منظمة السياحة العالمية، وسيتطلب ذلك إجراءات معينة وسيستغرق عاما، ولكن تعليق العضوية يسري مفعوله على الفور".

وأضافت منظمة السياحة العالمية في بيانها، أنه "كان مقرر أن تنظر جلسة استثنائية للجمعية العامة للمنظمة اليوم الأربعاء بمدريد في تعليق عضوية روسيا على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ولكن موسكو سارعت بالإعلان عن عزمها الانسحاب من المنظمة".

وأوضحت المنظمة أن روسيا وجهت رسالة إلى المنظمة دعت فيها لرفض اقتراح عقد الجلسة الاستثنائية المذكورة، مشيرة إلى أن الوضع في أوكرانيا لا علاقة له بالسياحة.

يُشار إلى أن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال في وقت سابق، إن "تعليق عضوية روسيا في منظمة السياحة العالمية يمكن أن يكون له عواقب وخيمة".