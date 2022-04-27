فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي سيحمي المستهلكين من تداعيات وقف الغاز الروسي لبولندا وبلغاريا

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يعمل على حماية المستهلكين الأوروبيين من تداعيات وقف إمدادات الغاز الروسي لبولندا وبلغاريا.

وأضافت فون دير لاين، اليوم الأربعاء: "ردنا سوف يكون فوريا وموحدا ومنسقا".

وأوضحت: "بولندا وبلغاريا تتلقيان إمدادات غاز من الدول الأوروبية المجاورة".

وقالت إنه سوف يتم تعزيز ما يسمى بالمجموعات الإقليمية للدول الأعضاء، التي يمكن أن تساعد كل منها الأخرى في وقت قصير.

وأوضحت: "هذا من شأنه التخفيف من حدة أي تداعيات بسبب أي انقطاع محتمل للغاز".

وأشارت فون دير لاين، إلى أن المفوضية الأوروبية مستمرة في العمل مع الدول الأوروبية الأعضاء لتأمين إمدادات غاز بديلة.

وقالت: "الخطوة العدوانية الأخيرة التي اتخذتها روسيا بمثابة تذكير أخر أننا في حاجة للعمل مع شركاء يمكن الاعتماد عليهم، وبناء استقلالنا في مجال الطاقة".

وأعلنت فون دير لاين، أن وزراء الطاقة سوف يلتقون في أقرب وقت ممكن.