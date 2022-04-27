3 تغييرات في تشكيل بيراميدز أمام سيراميكا

أعلن تاكيس جونياس، المدير الفني لبيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي سيقام على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري الممتاز.

وضم تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: عمر جابر – علي جبر – أحمد أيمن منصور – محمد حمدي

الوسط: هشام محمد – إسلام عيسى – محمد صادق – محمود صابر – عبد الله السعيد

الهجوم: فخر الدين بن يوسف

البدلاء: المهدي سليمان – حسين السيد – أحمد توفيق – بلاتي توريه – إريك تراوري – رمضان صبحي – وليد الكرتي – دودو الجباس – محمود وادي.