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3 تغييرات في تشكيل بيراميدز أمام سيراميكا

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 9:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 9:13 م

أعلن تاكيس جونياس، المدير الفني لبيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي سيقام على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري الممتاز.

وضم تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: عمر جابر – علي جبر – أحمد أيمن منصور – محمد حمدي

الوسط: هشام محمد – إسلام عيسى – محمد صادق – محمود صابر – عبد الله السعيد

الهجوم: فخر الدين بن يوسف

البدلاء: المهدي سليمان – حسين السيد – أحمد توفيق – بلاتي توريه – إريك تراوري – رمضان صبحي – وليد الكرتي – دودو الجباس – محمود وادي.


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