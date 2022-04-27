تقارير: موسيماني يطلب التعاقد مع لاعب صن داونز في الصيف

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طلب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، من إدارة الفريق الأحمر التعاقد مع الناميبي بيتر شالوليلي مهاجم فريق صن داونز، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وذكرت صحيفة «سوكر لادوما» الجنوب أفريقية، أن موسيماني مهتم بضم مهاجم صن داونز بيتر شالوليلي لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم القادم.

وأضافت الصحيفة أن شالويلي مستمر بصفوف صن داونز حتى 2025 وبالتالي لن يتنازل الفريق الجنوب إفريقي عنه بسهولة.

وأشارت إلى أن مفاوضات الأهلي مع صن داونز من أجل ضم جاستون سيرينو إلا أن الصفقة فشلت بسبب المطالب المادية للفريق الأصفر.