 جنرال كولومبي وجنود سابقون يعترفون بارتكاب جرائم حرب - بوابة الشروق
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جنرال كولومبي وجنود سابقون يعترفون بارتكاب جرائم حرب

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 10:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 10:55 ص

اعترف تسعة جنود كولومبيين سابقين وجنرال سابق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية التي استمرت لعقود في ذلك البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

وشرح الجنود في اعترافاتهم أمام محكمة ما بعد النزاع في البلاد (الولاية القضائية الخاصة من أجل السلام) في مدينة أوكانيا بمقاطعة نورتي دي سانتاندير، ممارسة "النتائج الخاطئة" خلال الصراع بين قوات أمن الدولة وجماعات حرب العصابات اليسارية.

ووفقا لشهاداتهم، قتل الجنود مدنيين أبرياء ثم قاموا لاحقا بنقل جثثهم على أنهم متمردين قتلوا في القتال، تلبية للحصص التي كانت القيادة العسكرية تطالبهم بها.

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