 خالد جلال: رحيلي لقيادة المنتخب الأولمبي في يد إدارة البنك الأهلي - بوابة الشروق
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خالد جلال: رحيلي لقيادة المنتخب الأولمبي في يد إدارة البنك الأهلي

إبراهيم سعيد
نشر في: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 5:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 5:06 ص

كشف خالد جلال، المدير الفني لنادي البنك الأهلي، حقيقة اقترابه من تدريب المنتخب الأولمبي، خلفا لشوقي غريب.

ورد جلال، في تصريحاته عبر قناة المحور، عن الأنباء التي ترددت بشأن دخول مسئولي الجبلاية في مفاوضات معه لقيادة الفراعنة، قائلا: «كل ما تردد مجرد أحاديث فقط، وشرف لأي مدرب أن يقود المنتخب الأولمبي».

وأوضح: «هناك ترشيحات ولكن لا توجد مفاوضات، وأي شيء سيكون من خلال إدارة البنك الأهلي».

وشدد: «كما قلت من قبل تدريب المنتخب الوطني شرف لأي مدرب خدمة بلده، الأمر يتعلق فقط بالأمور الرسمية وأنا لا أعلق على حديث الإعلام».

وتغلب البنك الأهلي علي إيسترن كومباني بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الممتاز.


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