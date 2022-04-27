 الاتحاد الأوروبي يقترح إعفاء مواطني قطر والكويت من تأشيرات السفر - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يقترح إعفاء مواطني قطر والكويت من تأشيرات السفر

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 1:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 1:19 م

اقترحت المفوضية الأوروبية منح إعفاء لمواطني كل من قطر والكويت من تأشيرة السفر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان أنه إذا ما وافق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي على مقترح المفوضية، فلن يحتاج مواطنو قطر والكويت من حملة جوازات السفر البيومترية إلى تأشيرة عند السفر إلى الاتحاد الأوروبي لفترات إقامة قصيرة تصل إلى 90 يوما في كل 180 يوما، لأغراض العمل أو السياحة أو زيارة الأقارب.

وخلُصت المفوضية إلى أن قطر والكويت تشكلان مخاطر منخفضة للهجرة غير النظامية، فضلا عن عملهما على تعزيز التعاون فيما يتعلق بالقضايا الأمنية مع الاتحاد الأوروبي.

كما أن قطر والكويت تتمتعان بأهمية كونهما شريكين اقتصاديين للاتحاد، خاصة في مجال الطاقة.

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