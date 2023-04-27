اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع جنوب الخرطوم

أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع جنوب العاصمة الخرطوم، وذلك في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، حسبما أفاد مراسل «سكاي نيوز عربية».

وأشارت مصادر في تصريحات للقناة، إلى أن المواجهات دارت قرب مقر قيادة القوات المسلحة، ومنطقة شرق مطار الخرطوم، وفي منطقة كافوري بالخرطوم بحري.

وتعد الاشتباكات خرقا جديدا للهدنة المقررة بين طرفي الصراع في السودان، بعد 12 يوما من بدء أعمال العنف.

والأربعاء دارت رحى معركة بين الجيش وقوات الدعم السريع على أطراف العاصمة، رغم أن الجيش أبدى استعداده لتمديد وقف إطلاق النار.

وتسببت المعارك التي بدأت في 15 أبريل الجاري، في مقتل 512 شخصا على الأقل وإصابة نحو 4200 آخرين وفقا لوزارة الصحة السودانية، فضلا عن تدمير مستشفيات والحد من توزيع المواد الغذائية في الدولة الشاسعة التي يعتمد ثلث سكانها البالغ عددهم 46 مليون نسمة، على المساعدات الإنسانية.

وأمس الأربعاء، قال الجيش السوداني إن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تسلم مبادرة منظمة «إيجاد» التي تمخضت عن الاجتماع الإسفيري، الذي انعقد بين رؤساء دول المنظمة.

وبحسب بيان صادر عن الجيش السوداني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، تقرر في الاجتماع تكليف رؤساء كل من جنوب السودان وكينيا وجيبوتي بالعمل على مقترحات حلول للأزمة الحالية في السودان، وتتلخص في:

- تمديد الهدنة الحالية إلى ٧٢ ساعة إضافية.

- إيفاد ممثل واحد من القوات المسلحة والدعم السريع إلى جوبا بغرض التفاوض حول تفاصيل المبادرة.

وذكر بيان الحيش السوداني، أن «البرهان» أبدى موافقته المبدئية على ذلك، وشكر ممثلي المنظمة على مساعيهم واهتمامهم بالأزمة الحالية.