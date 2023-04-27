علقت الفنانة ميمي جمال، على القضية التي ناقشها مسلسل «علاقة مشروعة»، وهي الزوجة الثانية، قائلة: «احنا بنعيش في مجتمع فيه زوجة أولى وزوجة تانية، حتى لو كان مستحب أو لا»- على حد تعبيرها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الخميس، أن هناك سيدات تخطط أحيانًا للإيقاع بالرجل والزواج منه، مثلما يفعل بعض الرجال.

وأكدت أن السيء في القضية هو محاولة اقتراب السيدة من رجل متزوج، لافتة إلى أن شخصية الفنانة مي عمر في المسلسل كانت قوية ومؤثرة جدًا، ولكن تم كسفها على حقيقتها.

وشددت أن بعض السيدات تغضب عندما يرتبط الرجل عاطفيًا من سيدة أخرى غير زوجته.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة: ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفى، ومراد مكرم، وبسنت شوقي، وعفاف مصطفى، وياسمين رحمي، وردشان مجدي، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.



