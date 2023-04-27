 وصول 187 شخصا من جنسات مختلفة من السودان إلى مدينة جدة - بوابة الشروق
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وصول 187 شخصا من جنسات مختلفة من السودان إلى مدينة جدة

الرياض - أ ش أ
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 11:19 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 11:19 ص

 

وصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الخميس 187 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (هولندا، وروسيا، ولبنان، والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وصربيا، وبولندا، وألمانيا، والهند، وجورجيا، وتايلند، وبنغلاديش، والسويد، وأوزباكستان، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، وكينيا، والفلبين، وأثيوبيا، وأرمينيا، ونيجيريا، كازاخستان، والبارغواي، وباكستان).

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن ذلك يأتي استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة.

وأضافت أنه تم نقلهم من خلال سفينة الملك "الطائف"، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2544 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و2425 شخصاً ينتمون لـ74 جنسية).


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