كتائب القسام توقف استقبال التبرعات المالية بعملة بيتكوين الرقمية

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الإسلامية، مساء اليوم الخميس، وقف استقبال التبرعات المالية من خلال عملة بيتكوين الرقمية.

وقالت الكتائب في بيان، إن الخطوة تأتي "حرصا منها على سلامة المتبرعين وعدم تعرضهم لأي ضرر، لا سيما في ظل اشتداد الملاحقة ومضاعفة الجهد المعادي ضد كل من يحاول دعم المقاومة من خلال هذه العملة".

وأضافت: "نتقدم لجماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم بخالص الشكر والتقدير؛ على دعمهم المادي المتواصل للمقاومة، وندعوهم لاستمرار التبرع للقسام بمختلف الطرق المتاحة".

كانت إسرائيل قد أعلنت قبل خمسة أيام، مصادرة مئات المحافظ وعشرات الحسابات الرقمية التي تاجرت مع صرافين بدعوى قيامهم بعمليات غسيل للأموال وتحويلها لصالح حماس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه في إطار العملية تم الاستيلاء على أكثر من 80 حساباً رقمياً ومئات المحافظ الرقمية.

وفي فبراير 2022، أعلنت إسرائيل مصادرة عملات مشفرة بمبلغ عشرات الآلاف من الشيكل الإسرائيلي، بحوزة شركة صرافة فلسطينية، بدعوى تحويل الأموال إلى حماس.

وأطلقت كتائب القسام منذ عام 2019 حملات لطلب دعمها ماليا عبر عملة بيتكوين للاستفادة من كون العملة الرقمية لا تملك رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية.