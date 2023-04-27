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الفلبين: إجلاء 409 مواطنين من السودان

مانيلا - أ ش أ
نشر في: الخميس 27 أبريل 2023 - 9:38 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أبريل 2023 - 9:38 ص

أعلن قصر مالاكانانج الرئاسي في الفلبين، اليوم الخميس، أنه تم إجلاء 409 على الأقل من رعاياها من السودان.

ونقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن "شيلوي جارافيل" السكرتيرة الصحفية في مكتب الاتصالات الرئاسي قولها، إن معظم الذين تم إجلاؤهم كانوا من العمال الفلبينيين وأفراد عائلاتهم، في حين أن هناك 15 شخصا على الأقل كانوا طلابا.

وأضافت جارافيل أنه بالإضافة إلى وزارة الشئون الخارجية، ساعد أفراد من إدارة العمال المهاجرين والفلبينيين المتواجدين في السودان في عمليات الإجلاء، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية رفعت أمس الأربعاء حالة التأهب في السودان إلى المستوى 3، مما يعني العودة طواعية أو الإجلاء.


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