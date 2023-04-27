النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين تعرضوا لسيدة أجنبية بوسط القاهرةِ

أمرت النيابة العامة، اليوم، بحبس 3 متهمين، احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بتهمة التعرض لسيدة أجنبية في وسط البلد.

وكانتْ وَحدةُ الرصدِ بإدارةِ البيانِ بمكتبِ النائبِ العام، رصدتْ أولَ أمسِ، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعيِّ يظهرُ به شابٌّ يتتبعُ سيدةً أجنبيةً أثناءَ سيرها بمنطقةِ وسَطِ القاهرةِ ويتعرضُ لها في الطريقِ بالقولِ والفعلِ حتى أغضبَهَا وحاولت إيقافهُ دونَ جدوى، فباشرتِ النيابةُ العامةُ تحقيقاتِها على الفور.

وتوصلت تحرياتِ الشرطة إلى تحديد هوية المتهمين، حيث ظهَرَ أحدهم بالمقطعِ المصورِ، والثاني قامَ بتصويرِه بعدَ أنْ حرّضَهُ هو والمتهمُ الثالثُ على ارتكابِ الجريمةِ، وعليهِ فقد أمرتِ النيابةُ العامةُ بضبطِهِم وإحضارِهِم، وتمكنتِ الشرطةُ من ضبطِهِمُ اليومَ.

وباستجوابِ المتهمينَ الثلاثةِ فيما هو منسوبٌ إليهم منِ ارتكابِ جريمةِ التعرضِ لأنثى بالطريقِ العامِّ، وانتهاكِ خصوصيتِهَا دونَ رضاها بنشرِ المقطعِ المذكورِ، وارتكابِ فعلٍ فاضحٍ عَلانيَةً، فأقروا بارتكابِ الجرائمِ المسندةِ إليهم بدافعِ اللهوِ.

وضُبطَ بحوزةِ أحدِ المتهمينَ هاتفٌ محمولٌ تم فحصُهُ بمعرفةِ النيابةِ العامةِ فعثرتْ به على المقاطعِ المصورةِ للواقعةِ محلِّ التحقيقِ، وبمواجهةِ المتهمينَ بتلك المقاطعِ أقرّوا بصحتِهَا.

وعلى ذلك أمرتِ النيابةُ العامةُ بحبسِ المتهمينَ احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقات، وعرضِهِم على مصلحةِ الطبِّ الشرعيِّ لأخذِ عيناتٍ منهم وفحصِها لبيانِ مدَى تعاطيهِم لأيِّ موادَّ مُخدِّرةٍ من عدمِهِ، وإرسالِ الهاتفِ المضبوطِ للجهةِ الفنيةِ المختصةِ لفحصِه، وجارٍ استكمال التحقيقات.