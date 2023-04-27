سامح شكري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني لبحث الأوضاع في السودان

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية البريطاني جيمس كليفرلي، للتشاور بشأن تطورات الوضع في السودان.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير البريطاني استهل الاتصال بتقديم التعازي فى استشهاد مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم، مثنياً علي الدور البطولى الذي تقوم به السفارة المصرية وباقى البعثات الدبلوماسية فى الخرطوم لإجلاء رعايا دولهم فى اسرع وقت ممكن وبأكثر الوسائل الآمنة الممكنة.

كما قدم الوزير البريطانى الشكر لنظيره المصرى على المساعدة التي قدمتها مصر في إجلاء رعايا المملكة المتحدة من السودان، معرباً عن تطلعه لاستمرار الدعم المصري في إجلاء باقي الرعايا البريطانيين.

وقدم وزير خارجية بريطانيا التهنئة فى هذا الإطار على جهود الإجلاء الناجحة التي قامت بها مصر حتى الآن، معرباً عن حرصه على التنسيق مع مصر بشكل وثيق فيما يتعلق بالأوضاع في السودان خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن

سامح شكري أكد على أن مصر لا تؤمن بوجود حل عسكري للأزمة السودانية، مشدداً على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة ودعم الجهود الدولية الهادفة لتمديد الهدنة والعودة للحوار، وهو ما اتفق الجانبان على أهمية العمل سوياً من أجل ضمان تحقيقه.

واتفق الوزيران فى نهاية الاتصال علي أهمية استمرار التواصل وتبادل التقديرات بشأن تطورات الوضع فى السودان، مؤكدين علي اهمية العمل بكل جهد من أجل حقن الدماء واتاحة الفرصة لاستئناف الحوار فى أقرب فرصة ممكنة.