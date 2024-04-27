مقتل لبناني في قصف جوي إسرائيلي على كفرشوبا

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قُتل مواطن لبناني جراء قصف جوي نفذته طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم السبت، على بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم، أن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ فجر اليوم غارتين على بلدتي كفرشوبا وشبعا أدت إلى مقتل مواطن في بلدة كفرشوبا وتدمير منزلين وإلحاق أضرار كبيرة".

ونعت "المقاومة الإسلامية" في لبنان اليوم أحد عناصرها فرج الله علي حمود "ساجد" والذي قتل على "طريق القدس".

وتشهد المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.