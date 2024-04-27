فحص 741 مواطنا ضمن أعمال قافلة جامعة طنطا في سمنود بالغربية

نظمت جامعة طنطا، اليوم السبت، قافلة تنموية شاملة بالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة" في قرية منشأة نظيف مركز سمنود، لتوقيع الكشف الطبي علي المرضي وصرف العلاج بالمجان، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على عدد 741 شخصًا، من خلال 14 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 51 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

كما شهدت القوافل اجراء اختبارات لمحو الأمية لعدد 31 مواطنًا، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 3340 رؤوس ماشية وطيور، بمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة.

وتم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية "43 في جراحة المخ والاعصاب، 76 في طب الأطفال، 91 بجراحة العظام، و45 في الأمراض الجلدية، و69 بأمراض الباطنة، و61 بعيادة جراحة المسالك البولية، و88 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و18 بعيادة الجراحة العامة، و32 بعيادة الأمراض الصدرية، و15 بالنفسية والعصبية، و104 بعيادة طب وجراحة العيون، و10 بعيادة القلب والأوعية، و35 بعيادة المبادرات، و54 بعيادة التحاليل".

كما تم تحويل 51 حالة للعلاج بالمستشفيات الجامعية بواقع 2 جراحة مخ وأعصاب، 4 أطفال، 6 عظام، 2 جلدية، و4 قسم الباطنة، و2 مسالك بولية، و6 أنف وأذن وحنجرة، و6 بالجراحة العامة، و4 بالأمراض الصدرية، و14 طب وجراحة العيون، و1 بقسم القلب والأوعية الدموية.



وفي سياق متصل قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعوامل الخطر وعلامات وجود تغيرات غير طبيعية وتدريبهم على خطوات الفحص الذاتي، إضافةً إلى تثقيف صحي عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة، ومضاعفات مرض السكر وكيفية العناية بالقدم السكري.



