90% من جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح

تزايدت المطالبات برحيل محمد صلاح، نجم ليفربول، والاستفادة ماديا من عملية بيعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يمر محمد صلاح بفترة ليست جيدة مع الريدز بإهدار الفرص خاصة في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون وخسارة ليفربول وضياع حلم التتويج بلقب البريميرليج في ظل ابتعاد الفريق عن ثنائي المقدمة أرسنال ومانشستر سيتي، الأمر الذي دفع كلوب لعدم إشراك صلاح في التشكيل الأساسي لمباراة وست هام يونايتد وتركه على مقاعد البدلاء.

من جانبها شاركت شبكة «بي بي سي» سبورت، جمهورها استفتاء حول بيع ليفربول لـ محمد صلاح أم بقائه في ظل انتهاء عقده مع الفريق في 2025، ومحاولة الاستفادة منه ماديا.

وجاءت نتيجة الاستفتاء صادة حيث طالب 4035 شخص ببيع محمد صلاح والموافقة على رحيله، بينما رفض 446 شخص رحيل النجم المصري والتفريط فيه، لتخرج نسبة التصويت المستمر حتى كتابة هذه السطور ما يقرب من 90% موافقة على رحيل صلاح، 10% عدم الموافقة على رحيله.