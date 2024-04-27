الزوجان الإمبراطوريان اليابانيان يزوران بريطانيا في يونيو المقبل

ذكرت وكالة "رعاية القصر الإمبراطوري"، اليوم السبت أن الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، يستعدان لزيارة بريطانيا، كضيفي دولة في أواخر يونيو المقبل.

وستكون هذه أول زيارة يقوم بها الزوجان الإمبراطوريان إلى بريطانيا منذ أن حضرا جنازة الملكة اليزابيث الثانية، في عام 2022، حسب صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم السبت.

وستكون الزيارة المقبلة هي ثاني زيارة خارجية كاملة للزوجين، منذ اعتلاء الإمبراطور العرش في عام 2019، بعد رحلتهما إلى إندونيسيا، في العام الماضي.

وكان من المقرر أن يزور الإمبراطور والإمبراطورة بريطانيا في عام 2020، بناء على دعوة من الملكة اليزابيث الثانية، لكن تم تأجيلها، وسط جائحة كوفيد-19.

وذكرت الوكالة أن الملك تشارلز الثالث، دعا في وقت سابق هذا العام الزوجين مرة أخرى لزيارة بريطانيا.

وخلال الزيارة المقبلة، التي تستمر أسبوعا واحدا، من المقرر إقامة مراسم استقبال ومأدبة للإمبراطور والإمبراطورة في قصر "بكنجهام"، طبقا لمصادر على صلة بالأمر.

ومن المتوقع أيضا أن يزورا جامعة "أوكسفورد" حيث درسا ويتفقدا وسائل النقل على نهر "التايمز".