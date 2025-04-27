كييف تعلن إسقاط 57 من أصل 149 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 57 من أصل 149 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات جوية على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 149 طائرة مسيرة تم إطلاقها من مناطق كورسك وبريانسك وأوريول وبريمورسكو-أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الأحد، أسقطت القوات الأوكرانية 57 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى، فوق شرق وشمال وجنوب ووسط أوكرانيا".

وأضاف البيان أن 67 طائرة مسيرة خداعية اختفت من على شاشات الرادار دون أن تلحق أي أضرار على الأرض.

وأفاد البيان بوقوع خسائر في مناطق جيتومير ودنيبرو وأوديسا ودونيتسك وسومي وتشيركاسي نتيجة للهجوم الروسي.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.