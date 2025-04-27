صلاح يقود هجوم ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

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أعلن أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، تشكيل الريدز لمباراة توتنهام، مساء اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل ليفربول اللقاء متربعا على صدارة جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، بينما يعاني توتنهام الذي يحتل المركز السادس عشر بـ37 نقطة، في موسم مخيب للآمال بالنسبة لأنصاره.

ويحتاج ليفربول لنقطة وحيدة في مباراة اليوم من أجل التتويج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فان دايك، كوناتي، أرنولد، روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جرافينبرج.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، جاكبو.