موانئ بحر الشمال وبحر البلطيق في ألمانيا تستعد لاستقبال مزيد من السفن السياحية

تستعد الموانئ الرئيسية للسفن السياحية في ألمانيا لبدء موسم الرحلات البحرية السياحية، حيث تتوقع شركات تشغيل الموانئ استقبال المزيد من السفن والزوار هذا العام.

وقالت شركات تشغيل الموانئ لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن رحلات السفن السياحية مجدولة على مدار العام في هامبورج وبريمرهافن. في حين بدأ موسم الرحلات في روستوك – فارنيمونده في 13 أبريل. وأضافت الشركات أنه بشكل عام، تستمر السفن في الإبحار لفترات أطول خلال العام.

ووفقا للتوقعات، من المنتظر أن يشهد عدد السياح زيادة هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وقالت المديرة المشاركة لشركة تشغيل الموانئ "كروز جيت هامبورج"، سيموني ماراشي ، إنه من المقرر أن تستقبل هامبورج نحو 300 رحلة بحرية سياحية هذا العام، مقارنة بـ 266 رحلة العام الماضي. وأضافت: "لهذا السبب نتوقع زيادة أخرى في عدد الركاب."

وسجلت هامبورج، العام الماضي، استقبال 3ر1 مليون راكب، وهو أعلى عدد في ألمانيا. وتم اختبار ميناء "كروز سنتر هافن سيتي" الجديد في المدينة لأول مرة أمس السبت مع رسو السفينة "بالمورال"، ولكن من المقرر أن يتم افتتاح الميناء رسميا في سبتمبر.

وبعد هامبورج، كانت كييل هي المدينة التي استقبلت أكبر عدد من ركاب السفن السياحية العام الماضي، حيث زارها 05ر1 مليون شخص عبر 180 رحلة سفينة سياحية.

وهذا العام، يتوقع الميناء استقبال أكثر من مليون راكب من خلال 175 رحلة سفينة سياحية.