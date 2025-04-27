مسئول أممي يؤكد نفاد الإمدادات وتقلص قدرة منظمات الإغاثة في غزة

أكد رئيس مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة جوناثان ويتال، نفاد الإمدادات وتقلص قدرة منظمات الإغاثة على العمل في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية بجميع أنحاء غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «صفا»، صباح الأحد، قال ويتال في حديث للصحفيين شمال غزة، إن الوكالات الإنسانية تواصل -على الرغم من التحديات- محاولة العمل أينما استطاعت لتلبية الاحتياجات.

وأوضح أن الناس في القطاع يتعرضون للاختناق ويعيشون معاناة لا نهاية لها، مع استمرار الإغلاق الكامل والتام منذ ما يقرب من شهرين، في ظل اكتظاظ المستشفيات ونفاد الإمدادات اللازمة لتوفير العلاج.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن السلطات الإسرائيلية تواصل منذ 2 مارس الماضي، منع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية إلى القطاع.

وذكرت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، أن «سكان غزة غرقوا في دوامة من العنف المميت والحرمان».

وأشارت إلى تصاعد وتيرة الأنشطة العسكرية والأعمال العدائية المكثفة مع انهيار وقف إطلاق النار الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، مشددة على ضرورة رفع الحصار عن غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 169 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.