تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت، لغارة جوية الأحد، بعيد إصدار جيش الاحتلال الاسرائيلي إنذارا بإخلاء حي في هذه المنطقة.

وأظهرت لقطات تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود بعد الضربة في حي الحدث عند أطراف الضاحية، وتناثر قطع من الحطام على ارتفاع شاهق، وفق وكالة فرانس برس.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن المبنى المستهدف هو "هنجار" (عنبر)، وبثت لقطات تظهر اندلاع النيران في المكان وعناصر يعملون على إخمادها.

وأتت الضربة بعدما نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي على منصة إكس، بيانا مرفقا بخريطة جاء فيه إنذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث، وزعم أن المبنى المحدد يتبع حزب الله.



ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاته على مناطق متفرقة في لبنان، منتهكاً اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، إضافةً إلى إبقاء احتلاله للنقاط الخمس في جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال اغتيال عنصر من حزب الله في ضربة على جنوب لبنان.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن طائرة تابعة للسلاح الجوي شنت في وقت سابق من اليوم، هجومًا على بلدة حلتا، واغتالت العنصر الذي كان يروج لمحاولات إعادة بناء حزب الله في المنطقة.