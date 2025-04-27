نظمت محميات البحر الأحمر بالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" اليوم حملة نظافة لمنطقة مانجروف الجونة، بالتنسيق أحد الفنادق ومركز غوص، برعاية وزارة البيئة وضمن فعاليات الاحتفال بيوم الأرض.



قال الدكتور شادي هلال أبو شادي مسئول التوعية البيئية بجمعية المحافظة على البيئة، إن الحملة جمعت حوالي طن مخلفات بلاستيكية وحبال وأكياس بلاستيك، موضحا أن الحملة شارك فيها 45 متطوعا بالتعاون مع عدد من القطاعات داخل منطقة الجونة السياحية.

وأضاف حمدي خلف مدير أحد الفنادق المشاركة في الحملة، أن هذه الحملة تأتي في إطار الاحتفال بيوم الأرض، حيث شارك فيها العاملين بالقطاع السياحي وقطاع الغوص بالغردقة ومنطقة الجونة.



وأشار إسلام القاضي مدير أحد مراكز الغوص، إلى الاهتمام من قبل العاملين بقطاع الغوص في حماية البيئة البحرية لثروة للأجيال القادمة، حيث شارك العاملين بمراكز الغوص في الحملة على مدار اليوم مع جمع كمية كبيرة من المخلفات البلاستيكية والأحبال.



من جانبها قالت حنان مصطفى مدير أحد الفنادق المشاركة في الحملة، إن العاملين بالفندق شاركوا في الحملة مع جمع كميات من المخلفات البلاستيكية للحفاظ على هذه المنطقة، حيث إن المانجروف من أكثر المواطن البيئية المهددة بالانقراض في العالم.