جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل وصوله إلى الأجواء الإسرائيلية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال في بيان عبر منصة «X» فجر اليوم: «تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، قبل أن يصل إلى أراضي البلاد».

وأشار إلى تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق قبل قليل في منطقتي العربة والبحر الميت، وفقا للسياسة المتابعة.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 51,495 شهيدا و117,524 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول 56 شهيداً و108 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية، جراء سلسلة غارات جوية استهدفت منازل وخياما النازحين في مناطق متفرقة من القطاع.