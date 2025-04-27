قتل 9 أشخاص على الأقل، اليوم الأحد، وأُصيب آخرون؛ إثر دهس قائد سيارة حشدا في مهرجان شعبي بمدينة فانكوفر الواقعة في غرب كندا.

ووفقا لما ذكرت شرطة فانكوفر فإن "قائد المركبة أُلقي القبض عليه"، لكنها أضافت لاحقا أنها تستبعد "في الوقت الراهن" الدافع الإرهابي، موضحة: "نثق أن واقعة الدهس لم تكن عملا إرهابيا"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ووقع الحادث عندما كان أفراد من الجالية الفيليبينية مجتمعين احتفالا بعيد لابو لابو، بحسب ما كتب رئيس البلدية كين سيم عبر منصة إكس.

واقتحم سائق سيارة السبت حشدا من الناس خلال مهرجان في فانكوفر بكندا، ما أسفر عن سقوط 9 قتلى على الأقل وجرح آخرين، حسبما أفادت شرطة المدينة.

وذكر المصدر ذاته على منصة إكس أن "عددا من الأشخاص قتلوا فيما أُصيب آخرون بجروح" مضيفا أن "السائق محتجز لدى الشرطة".

من جهته، قال كين سيم رئيس بلدية فانكوفر: "صدمت وحزنت بشدة بسبب الحادث المروع الذي وقع اليوم في احتفال يوم لابو لابو".

وكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عبر منصة إكس "نحن كلنا في حداد معكم". وكان من المخطط أن يزور كارني مقاطعة بريتيش كولومبيا التي تضم فانكوفر في إطار آخر تجمعاته الانتخابية.

ووقع الحادث عندما كان أفراد من الجالية الفيليبينية مجتمعين احتفالا بعيد لابو لابو، بحسب ما كتب رئيس البلدية عبر منصة إكس.

ويحيي مهرجان لابو لابو في الفيليبين ذكرى الزعيم الفيليبيني من السكان الأصليين لابولابو الذي قاد رجاله وهزم المستكشف البرتغالي فرديناند ماجيلان خلال معركة في العام 1521.

وكتب رئيس البلدية أيضا "نتعاطف مع كل المتضررين ومع الجالية الفيليبينية في فانكوفر خلال هذه الفترة العصيبة جدا".

وقالت الشرطة إن الحادث وقع بعيد الساعة 20,00 من مساء السبت بالتوقيت المحلي (الساعة الثالثة من فجر الأحد بتوقيت غرينتش) في حي سانست أون فرايزر في المدينة الواقعة في غرب البلاد.

وقال أحد الشهود لقناة سي.تي.في نيوز إنه رأى سيارة سوداء تسير بشكل متعرج في منطقة المهرجان قبيل صدمها للحشد. وذكرت صحيفة فانكوفر صن أن آلاف الأشخاص كانوا في المنطقة.

وقال يوسيب فارديه، وهو مالك مشارك لعربة طعام بالمنطقة، في مقابلة مع شبكة بوست ميديا "لم أر السائق، كل ما سمعته كان هدير محرك".

وأضاف بصوت متقطع "خرجت من شاحنة الطعام الخاصة بي، ونظرت إلى الطريق، فإذا بالجثث في كل مكان".

"هجوم مجنون"

وكتب بيار بوالييفر زعيم المحافظين في الانتخابات المقبلة والمنافس الرئيسي لمارك كارني عبر إكس "أتعاطف مع الجالية الفيليبينية وكل الضحايا المستهدفين في هذا الهجوم المجنون" مؤكدا أنه "ينتظر لمعرفة المزيد" حول دوافع المنفذ، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وعلق زعيم اليسار جاميت سينج عبر إكس أيضا "اتعاطف مع الضحايا وعائلاتهم فضلا عن الجالية الفيليبينية في فانكوفر".

وكان برنامج يوم السبت يشمل مسيرة وعرض فيلم ورقصات وحفلة موسيقية مع اثنين من أعضاء فرقة "بلاك آيد بيز" الشهيرة.

وأتى هذا الحادث بعد سنة على الحكم بالسجن مدى الحياة على الكندي ناتينيال فيلتمان بعد إدانته بتهمة صدم عائلة مسلمة بشاحنته في أحد شوارع مدينة لندن في مقاطعة أونتاريو في 2021. وكان هذا الحكم الأول من نوعه في كندا الذي يربط بين المنادين بتفوق البيض والإرهاب في جريمة قتل.

ويتوجه الناخبون الكنديون، غدا الاثنين، إلى صناديق الاقتراع بعد حملة انتخابية هيمنت عليها مسألة الحرب الاقتصادية مع الولايات المتحدة وتهديدات دونالد ترامب بضم كندا إلى بلاده.

وتظهر نتائج استطلاعات الرأي أن رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني هو الأوفر حظا للفوز.



