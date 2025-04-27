حماس تستنكر تعيين حسين الشيخ نائبا لـ محمود عباس: يكرس نهج الإقصاء ويتجاهل أولويات شعبنا

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» إنها توقفت عند قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالمصادقة على تعيين حسين الشيخ، نائبًا للرئيس، واعتبرته «خطوة مستنكرة، جاءت استجابةً لإملاءات خارجية، وتكريسًا لنهج التفرد والإقصاء، بعيدًا عن التوافق الوطني والإرادة الشعبية الفلسطينية».

وذكرت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الأحد، أن «هذا القرار يعكس إصرار القيادة المتنفذة في منظمة التحرير على الاستمرار في تعطيل مؤسساتها، بدلًا من أن تكون مظلةً جامعةً لنضال شعب فلسطين وقواه الحيّة».

وأضافت: «إنّ أولوية شعبنا الفلسطيني اليوم هي وقف العدوان وحرب الإبادة والتجويع، وتوحيد الجهود لمواجهة الاحتلال والاستيطان، لا توزيع المناصب وتقاسم كعكة السلطة إرضاءً لجهات خارجية».

ودعت الفصائل والقوى الفلسطينية كافة إلى رفض هذه الخطوة، والتمسّك بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية، بعيدًا عن الإملاءات والوصاية، وبما يعبّر عن إرادة شعب فلسطين، ويخدم قضيته العادلة.

وأعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، أمس السبت، التصديق على ترشيح حسين الشيخ نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة ونائبًا للرئيس الفلسطيني.

وكان عباس قد قرر، خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الخميس الماضي، استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونائب رئيس دولة فلسطين، ورشح حسين الشيخ لشغل هذا المنصب الجديد.