قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، إن المفاوضات بشأن إطلاق النار في غزة لم تتوقف، لافتًا إلى استمرار جهود الدوحة مع مصر لإنهاء الحرب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، اليوم الأحد، أن «المفاوضات الجارية في مرحلة مناقشة الورقة التي ردت عليها حركة حماس للوصول إلى وقف الحرب».

وأكد أن الهدف من المفاوضات الحالية بشأن غزة هو الإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب، معقبًا: «نبذل كل ما بوسعنا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن، حتى لا نعود مرة أخرى إلى الأعمال القتالية».

ولفت إلى أن حركة حماس أكدت مرارًا وعلنًا استعدادها لإعادة كل الرهائن، موضحًا أن الاجتماع المنعقد يوم الخميس الماضي، سعى لإيجاد أرضية مشتركة يمكن البناء عليها.