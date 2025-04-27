كشف ملابسات اصطدام سائق تطبيق نقل ذكي بمواطن عمدا في المعادي

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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي بالاصطدام عمداً بشخص في منطقة المعادي بالقاهرة.

وبالفحص، تبين وقوع مشادة كلامية بين المجني عليه وقائد السيارة بسبب خلاف حول طريقة سداد قيمة الأجرة.

وأثناء محاولة المجني عليه تصوير اللوحات المعدنية للسيارة، قام قائدها بالاصطدام به عمدًا وفر هاربًا، مما أسفر عن إصابة المجني عليه بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

تمكن الأمن من تحديد السيارة وضبط قائدها، الذي تبين أنه مقيم في منطقة السلام أول. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.