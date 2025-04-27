شوبير: عماد النحاس مدربا للأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق اقتراب النادي الأهلي من تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا للفريق الأول.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الأهلي يعلن بعد قليل الجهاز الفني والإداري المؤقت".

وأضاف: "غالبًا سيكون كالتالي محمد يوسف مديرًا رياضيًا، وعماد النحاس، مدربًا، ويعاونه محمد شوقي، ومدرب من قطاع الناشئين واستمرار ميشيل يانكون مدربًا للحراس".

وأتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: "على أن يستمر يوسف مديرًا رياضيًا الموسم القادم، وغالبا استمرار النحاس وشوقي مع المدرب الأجنبي، وهناك مفاوضات مكثفة لسرعة التعاقد مع المدرب الأجنبي".

وكان النادي الأهلي قد أعلن مساء أمس السبت إقالة مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، وذلك بعد تراجع نتائج وأداء الأحمر في الفترة الماضية.