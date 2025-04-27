مصادر للحدث: مصر ستعرض على حماس اتفاقا نهائيا وشاملا لإنهاء الحرب بضمانات دولية

أفادت مصادر لـ «الحدث» بأن العمل يجري حاليًا على بلورة اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ويمتد لمدة 45 يوما.

وأضافت المصادر، أن مصر ستقوم بعرض اتفاق نهائي وشامل على حركة حماس لإنهاء الحرب، بضمانات دولية.

وأكدت المصادر، أن حركة حماس وافقت على أن تكون بعيدة عن إدارة القطاع بشكل كامل، على أن تسحب مقاتليها بمجرد وقف إطلاق النار مع ضمان عدم ملاحقتهم.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء تمسكها بإخلاء قطاع غزة من السلاح.

وأعلنت حماس عن مغادرة وفدها المفاوض للقاهرة، مساء السبت، بعد محادثات تناولت الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الحرب المستمرة.

وقالت الحركة في بيان إن الوفد، برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي لحماس، أجرى مشاورات مكثفة مع المسؤولين المصريين، عرض خلالها رؤية الحركة للتوصل إلى صفقة شاملة تشمل وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، والإغاثة، وإعادة إعمار غزة.

وأكد البيان استمرار التوافق مع مصر على مواصلة الجهود والتواصل لإنجاح المساعي الجارية مع التركيز على تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر 2023، والدعوة إلى تحرك عاجل لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية إلى السكان.