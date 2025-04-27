كشف خالد بيبو، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، كواليس جديدة في القلعة الحمراء حول علاقة مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق الكروي بمجلس الإدارة والمسؤولين.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة، من إعلان الأهلي رحيل كولر، عن الإدارة الفنية للفريق وتعيين جهاز فني مؤقت لقيادة الفريق في الفترة المقبلة لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وفي هذا الصدد، قال بيبو في تصريحات عبر قناة «دي إم سي»: «قرار رحيل كولر عن تدريب الأهلي قرار سليم، لإن العلاقة بينه وبين النادي وصلت لطريق مسدود»، مضيفًا: «مش صحيح الكلام اللي بيتقال إن كولر مكنش يعرف حاجة عن الصفقات أو الأمور الخاصة بالفريق، كل حاجة كانت بتتعرض عليه أول بأول، ورحيله شيء طبيعي، دي سنة الحياة في الكورة».

وتابع: «فيه مدربين أجانب بطبعهم مش بيحبوا يشتغلوا مع مديرين كرة، وأنا من أول يوم اتعرضت لحرب بدون سبب في الأهلي. أنا مع كولر حققت كمدير كرة 4 بطولات وبرونزية كأس العالم للأندية، ورغم كده كنت بتعرض لهجوم شديد طول الوقت».

وأوضح: «كانوا دايمًا بيحاولوا يطلعوني قدام الناس إني مقصر في شغلي، مع إن الحقيقة غير كده، لعبنا 61 ماتش وأنا موجود كمدير كرة، خسرنا بس 5 مباريات، وبرضه كانوا بيقولوا إني السبب في الهزيمة».

وأتم: «أنا أثبتت إن ممكن أحقق نجاح بهدوء ومن غير دوشة، ومينفعش وقت الهزيمة كله يرمي اللوم عليا».