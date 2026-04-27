أوزباكستان والصين تدرسان تعزيز العلاقات في قطاع الأدوية

ناقشت أوزباكستان والصين سبل توسيع التعاون في مجال الأدوية، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن وكالة تنمية صناعة الدواء الأوزباكستانية.

أجريت المناقشة خلال اجتماع بين مدير وكالة صناعة تنمية الدواء الأوزباكستانية عبدالله أزيزوف وممثلين من صناعة الأدوية الصينية، بحسب وكالة أنباء ترند الأذربيجية.

واستكشفت الجانبان خلال المحادثات فرص تعزيز التعاون في مجموعة من المجالات بما في ذلك صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية واللقاحات ومنتجات الدم ومكونات الأدوية الفعالة والأدوية المبتكرة.

وألقى الجانب الأوزباكستاني الضوء على قدرة البلاد القوية لتكون بمثابة مركز إقليمي لانتاج وتصدير المنتجات الدوائية.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب الجانبان عن استعدادهما لتعميق التعاون المفيد للجانبين والمضي قدما في مشاريع مشتركة عملية في صناعة الأدوية.