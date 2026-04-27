الرئيس الفلسطيني يعزي نظيره المالي في مقتل وزير الدفاع إثر هجوم مسلح

عزّى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، رئيس المرحلة الانتقالية في مالي أسيمي غويتا، بمقتل وزير الدفاع والمحاربين القدامى ساديو كامارا، جراء هجوم استهدف منزله.

وأعرب عباس في برقية تعزية، عن صادق تعازيه ومواساته للرئيس غويتا، ولأسرة الفقيد، ولحكومة وشعب جمهورية مالي، إضافة إلى عائلات الضحايا المدنيين الذين سقطوا في الهجوم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال: "ندين هذا العمل الإرهابي الجبان، ونؤكد تضامننا الكامل مع جمهورية مالي في مواجهة الإرهاب، ووقوفنا إلى جانبكم في هذا الظرف الأليم".

والاثنين، أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، مقتل وزير الدفاع ساديو كامارا إثر هجمات شنتها جماعات مسلحة السبت، على عدد من المواقع العسكرية في أنحاء متفرقة من البلاد على رأسها العاصمة باماكو.

وشهدت البلاد، فجر السبت هجمات منسقة نفذتها جماعات مسلحة، تخللتها اشتباكات عنيفة وأصوات إطلاق نار وانفجارات في عدة مناطق.

ومن أبرز المواقع المستهدفة "معسكر كاتي" الاستراتيجي، ومحيط مطار موديبو كيتا في باماكو، إضافة إلى مدن كيدال وغاو (شمال) وسيغو (وسط)، حيث سجلت مواجهات متفرقة وأصوات انفجارات في عدد من النقاط العسكرية.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الهجمات تشنها جماعات مسلحة تُعرف باسم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" و"جبهة تحرير أزواد".

يُذكر أن مالي شهدت انقلابين عسكريين عامي 2020 و2021، تولى على إثرهما رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا، الرئاسة في المرحلة الانتقالية في البلاد.