وفد من «السيسا» يبحث مجمل الأوضاع الراهنة بالسودان

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بحث وفد من أجهزة المخابرات والأمن الأفريقية (السيسا)، مجمل الأوضاع الراهنة بالسودان، وكيفية التحول والانتقال للمرحلة القادمة، بجانب الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد -الذي رأسه ليكاندو بنديكت رئيس الدورة الحالية للسيسا، مدير جهاز الأمن الناميبي- اليوم الاثنين بالخرطوم، بعضو المجلس العسكري الانتقالي السوداني، ورئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس، الفريق أول ركن جمال الدين عمر.

واطمأن الوفد، خلال اللقاء، على مجمل الأوضاع الأمنية بالسودان وسير عملية التفاوض.