أمير كرارة ودينا الشربيني أفضل ممثل وممثلة في استفتاء «كأس إينيرجي للدراما»

اختتم الموسم الرابع لبرنامج "كأس إينرجي للدراما"، الذي يقدمه المذيع محمد طارق أضا على راديو اينرجي، والذي يقوم على استفتاء جماهيري حول أفضل دراما قدمت خلال موسم شهر رمضان.

وحاز مسلسل لعبة النسيان 4 جوائز هذا العام، بحصوله على جائزة أفضل مسلسل برأي الجمهور، وحصلت بطلته الفنانة دينا الشربيني على جائزة أفضل ممثلة وتامر حبيب أفضل سيناريو، وأفضل موسيقى تصويرية لأسامة الهندي.

وفاز أمير كرارة بجائزة أفضل ممثل في دراما رمضان هذا العام عن دوره بمسلسل "الاختيار"، وبيومي فؤاد أفضل ممثل مساعد وسهر الصايغ أفضل ممثلة مساعدة، وعصام السقا أفضل نجم صاعد، وليلى أحمد زاهر أفضل نجمة صاعدة.

ومسلسل "بـ100 وش" أفضل مسلسل كوميدي ونيللي كريم أفضل ممثلة كوميدية وأسر ياسين أفضل ممثل كوميدي، أما تتر المسلسل والذي غناه المدفعجية فقد حصد على جائزة أفضل تتر.

وحصد مسلسل النهاية 4 جوائز، هي جائزة أفضل مخرج ياسر سامي، وأفضل مدير تصوير حسام حبيب، وأفضل ديكور رامي دراج، وأفضل تصميم ملابس إنجي علاء.

وكان لأعضاء لجنة التحكيم رأي أخر مختلف عن الجمهور، والذين اختاروا مسلسل "البرنس" كأفضل مسلسل، ونيللي كريم أفضل ممثلة وآسر ياسين أفضل ممثل، وإسلام ابراهيم أفضل ممثل مساعد ودنيا ماهر أفضل ممثلة مساعدة.

وتصنف المسلسلات بالمسابقة في مجموعات تضم كل مجموعة 4 مسلسلات تماما كما يجري في كأس العالم، وتتنافس المسلسلات طوال شهر رمضان للتأهل للأدوار النهائية عن طريق تصويت الجمهورعبر الموقع الإلكتروني، بينما تختار لجنة التحكيم التي تضم النقاد حنان شومان وعلا الشافعي وزين خيري شلبي أن تمنح جوائز أخرى لأفضل مسلسل وممثل وممثلة من وجهة نظرهم.