أمير كرارة ودينا الشربيني أفضل ممثل وممثلة في استفتاء «كأس إينيرجي للدراما»

اختتم الموسم الرابع لبرنامج "كأس إينرجي للدراما"، الذي يقدمه المذيع محمد طارق أضا على راديو اينرجي، والذي يقوم على استفتاء جماهيري حول أفضل دراما قدمت خلال موسم شهر رمضان.
وحاز مسلسل لعبة النسيان 4 جوائز هذا العام، بحصوله على جائزة أفضل مسلسل برأي الجمهور، وحصلت بطلته الفنانة دينا الشربيني على جائزة أفضل ممثلة وتامر حبيب أفضل سيناريو، وأفضل موسيقى تصويرية لأسامة الهندي.
وفاز أمير كرارة بجائزة أفضل ممثل في دراما رمضان هذا العام عن دوره بمسلسل "الاختيار"، وبيومي فؤاد أفضل ممثل مساعد وسهر الصايغ أفضل ممثلة مساعدة، وعصام السقا أفضل نجم صاعد، وليلى أحمد زاهر أفضل نجمة صاعدة.
ومسلسل "بـ100 وش" أفضل مسلسل كوميدي ونيللي كريم أفضل ممثلة كوميدية وأسر ياسين أفضل ممثل كوميدي، أما تتر المسلسل والذي غناه المدفعجية فقد حصد على جائزة أفضل تتر.
وحصد مسلسل النهاية 4 جوائز، هي جائزة أفضل مخرج ياسر سامي، وأفضل مدير تصوير حسام حبيب، وأفضل ديكور رامي دراج، وأفضل تصميم ملابس إنجي علاء.
وكان لأعضاء لجنة التحكيم رأي أخر مختلف عن الجمهور، والذين اختاروا مسلسل "البرنس" كأفضل مسلسل، ونيللي كريم أفضل ممثلة وآسر ياسين أفضل ممثل، وإسلام ابراهيم أفضل ممثل مساعد ودنيا ماهر أفضل ممثلة مساعدة.
وتصنف المسلسلات بالمسابقة في مجموعات تضم كل مجموعة 4 مسلسلات تماما كما يجري في كأس العالم، وتتنافس المسلسلات طوال شهر رمضان للتأهل للأدوار النهائية عن طريق تصويت الجمهورعبر الموقع الإلكتروني، بينما تختار لجنة التحكيم التي تضم النقاد حنان شومان وعلا الشافعي وزين خيري شلبي أن تمنح جوائز أخرى لأفضل مسلسل وممثل وممثلة من وجهة نظرهم.