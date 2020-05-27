فصل 4 شرطيين في ولاية مينيسوتا الأمريكية بسبب وفاة رجل أسود

فصل أربعة من عناصر الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية بسبب وفاة رجل أسود، بعد أن تم تداول مقطع فيديو يظهر فيه الرجل وهو يتم الضغط على عنقه أثناء اعتقاله.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، شوهد شرطي يضع ركبته على عنق رجل يتلوى على الأرض.

وقال الرجل بينما كان الشرطي يضغط بركبته على عنقه لدقائق: "لا أستطيع التنفس .. لا أستطيع التنفس!".

وبدا أن الرجل فقد الوعي بينما ظل الشرطي يضغط بركبته على عنقه وصرخ المارة في الشرطي لكي يتوقف عن ذلك.

وقال عمدة مينابوليس، جاكوب فراي الثلاثاء في تغريدة عبر تويتر، إنه تم فصل أربعة شرطيين تورطوا في ذلك الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الضحية يدعى جورج فلويد، وهو في الأربعينيات من العمر.