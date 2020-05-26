حمادة هلال يحتفل بنجاح كليب «جمالها» وتصدره تريند «يوتيوب»

احتفل الفنان حماده هلال بنجاح كليب أحدث أغنياته بعنوان "جمالها" والذي شاركته فيه الفنانة الشابة منة عرفة.

وكتب هلال عبر حسابه على موقع انستجرام:" الحمد لله على نجاح الغنوة، وتصدرها التريند رقم 1 بعد تخطيها المليون مشاهدة في يوم، وبشكر شركة نجوم ريكوردز والقائمين عليها، وإن شاء الله يكون ما بينا أعمال قادمة كبيرة".

"جمالها" من كلمات ماجد صبري، توزيع مادو صالح، والكليب إخراج أحمد عاطف.

يذكر أن هلال طرح منذ عدة أشهر كليب للأغنية نفسها وتم تصويره بطريقة الأنيميشن، وظهر حماده خلاله بشخصية كرتونية، وأخرجه أحمد أشرف.

كما طرح مؤخرا أغنية" متونسين ببعض"، عبر شاشة mbc مصر، ضمن مبادرة "خليك في البيت"، للحد من انتشار فيروس كورونا.