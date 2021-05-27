ضبط صاحب مطعم وعامل بتهمة اختطاف موظف بالمعاش وقتله في سوهاج

نجح قطاع الأمن الأمن العام، بالتنسيق مع أمن سوهاج، في ضبط المتهمين باختطاف موظف بالمعاش وقتله في سوهاج، بسبب الدين، وذلك تنفيذ لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة وسرعة ضبط المتهمين .

ورد بلاغ لمركز طما بأمن سوهاج من طالب 22 عاما، مقيم دائرة المركز بغياب والده موظف بالمعاش 67 عاما، عقب خروجه من مسكنهما الاثنين الماضي 24 مايو الجاري، ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج بقيادة اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير المباحث، عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من صاحب مطعم 32 عاما، وعامل 40 عاما، مقيمان بدائرة المركز.

تم ضبطهما وقرر الأول أنه والمتهم الثاني مدينين بمبالغ مالية للمتغيب، وأخذ ضدهم أحكام قضائية لصالحه، فاتفقا على استدراجه بزعم سداد المبالغ داخل توك توك خاص بالأول، وتعديا عليه بالضرب حتى فارق الحياة وتخلصا من جثته بترعة بدائرة مركز صدفا بأسيوط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.