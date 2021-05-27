جامعة مطروح: اتفاقية تعاون مع جامعة طبرق لتنمية المزارع السمكية والمصايد

قال الدكتور مصطفي النجار رئيس جامعة مطروح، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق على اتفاقية تعاون بين الجامعة وجامعة طبرق بليبيا، بالإضافة إلى الموافقة على برنامج التنمية المستدامة للمزارع السمكية والمصايد.

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة ٣٨ لمجلس جامعة مطروح، حيث أشار النجار إلى ارتفاع أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات جامعة مطروح في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدة Web of Science، وبقاعدة Scopus.

وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على منح طالب وطالبة بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية، ومنح طالبة درجة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة.