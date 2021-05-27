توقعات بارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 5ر47% وسط التعافي الاقتصادي العالمي

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أظهر استطلاع للرأي اليوم الخميس أنه من المتوقع أن ترتفع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 5ر47% على أساس سنوي في مايو على خلفية التعافي الاقتصادي العالمي الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على الرقائق والسيارات.

وتقدر الصادرات هذا الشهر بنحو 3ر51 مليار دولار أمريكي، وفقا لاستطلاع أجرته يونهاب إنفوماكس، ذراع الأخبار المالية لوكالة يونهاب للأنباء.

وتشير التقديرات إلى أن الواردات سترتفع بنسبة 8ر39% خلال الفترة نفسها إلى 4ر48 مليار دولار، مما يؤدي إلى فائض تجاري قدره 9ر2 مليار دولار.

وارتفعت صادرات البلاد بنسبة 3ر53% على أساس سنوى في الأيام العشرين الأولى من أيار/مايو ، وفقا لبيانات منفصلة جمعتها مصلحة الجمارك الكورية في وقت سابق.