محمد بن زايد يصل الأردن والملك عبد الله الثاني في مقدمة مستقبليه

وصل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، إلى العاصمة الأردنية عمّان، في زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، كان في استقبال محمد بن زايد لدى وصوله مطار «ماركا»، العاهل الأردني عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

ورحب الملك عبدالله الثاني بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والأردن وشعبيهما الشقيقين، والتي تأتي تزامناً مع احتفالات الأردن بمناسبة عيد استقلاله الــ75 ومئوية تأسيس المملكة الأردنية.

واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لولي عهد أبو ظبي بعدها عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ويضم الوفد المرافق للشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة شركة مطارات أبوظبي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وسفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية.