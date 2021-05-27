تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، اليوم الخميس، اصطفاف معدات منظومة النظافة التابعة للإدارة الجديدة، حيث تم إنشاء إدارة عامة جديدة لنظافة وتجميل الشوارع والميادين بنطاق أحياء شرق وغرب مدينة المنصورة وضواحيهما.

وقال محافظ الدقهلية، إن المعدات المشار إليها تم تخصيصها من أحياء شرق وغرب المنصورة ومركز المنصورة، لتمكين الإدارة الجديدة من أداء مهمتها والمتابعة لجميع الأعمال المكلفة بها.

وأشار إلى أن الإدارة الجديدة مكلفة كذلك بالإشراف على أعمال الجمع المنزلي للقمامة بالإضافة لأعمال التجميل والتطوير للشوارع والميادين بنطاق مدينة المنصورة والمتمثلة في أعمال صيانة الشوارع وترميم الأرصفة وترميم الحفر والتصدي لكافة السلبيات الفنية المتواجدة بالشوارع، بالإضافة إلى الإشراف على أعمال الدهانات للأرصفة والبلدورات، وأعمال التشجير وصيانة الحدائق بالجزر الوسطي وذلك من خلال الاستعانة بالورش الصناعية التابعة لشرق وغرب مدينة المنصورة ومركز المنصورة.

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة بذل كل الجهود من من قبل الإدارة الجديدة وجميع العاملين التابعين لها من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة "المنصورة" عاصمة الدقهلية.

ومن الجدير بالذكر أن الاصطفاف شمل كافة أنواع المعدات والتي تتضمن لوادر ولوادر مفصلية وزاحفة وسيارات نقل 10 أطنان و5 أطنان وسيارات كسح مياه ومكنسيات.