 ترودو يعرب عن تعازيه لرئيس الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترودو يعرب عن تعازيه لرئيس الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

الشيخ خليفة بن زايد
الشيخ خليفة بن زايد
د ب أ
نشر في: الجمعة 27 مايو 2022 - 2:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 مايو 2022 - 2:11 ص

أجري رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم /الخميس/، اتصالا هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث أعرب عن أعمق تعازيه لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وأشار ترودو إلى الإرث العميق الذي تركه الشيخ خليفة لشعب الإمارات وتأثيره على العالم، وفقا لبيان من مكتب رئيس الوزراء الكندي.
وأشاد ترودو بالقيادة القوية للشيخ محمد في الماضي وهنأه على توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكماً لإمارة أبوظبي.
وأكد الجانبان التزامهما بتعميق الشراكة الاستراتيجية بين كندا والإمارات العربية المتحدة.

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