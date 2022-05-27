«التاريخ الحضاري للاكتشافات البحرية في العالم الإسلامي» محاضرة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية في أول يونيو المقبل محاضرة بعنوان "قصة حياة السفن الشراعية في البحر الأحمر: التاريخ الحضاري للاكتشافات البحرية في العالم الإسلامي"، وذلك بقاعة المسرح الصغير بمركز المؤتمرات بالمكتبة.

وذكرت مكتبة الإسكندرية، في بيان اليوم الخميس، أن المحاضرة يلقيها الدكتور ديونيسيوس أجيوس، زميل الأكاديمية البريطانية، وأستاذ الدراسات العربية والتراث الإسلامي بجامعة إكستر بالمملكة المتحدة.

وتستعرض المحاضرة تجربة الدكتور أجيوس في كتابه "قصة حياة السفن الشراعية في البحر الأحمر: التاريخ الحضاري للاكتشافات البحرية في العالم الإسلامي"، الذي يتناول الذكريات الثقافية لسكان البحر الأحمر في الأعوام الثمانين الماضية، خاصة فيما يتعلق بالسفن العربية التقليدية، والحياة الثقافية كما تُرى من خلال صانعي المراكب الشراعية والبحارة الذين عبروا البحر الأحمر المحفوف بالمخاطر.

كما تتناول المحاضرة المعتقدات والطقوس الخاصة بالبحارة والمسافرين في مواجهة العواصف وحطام السفن والقراصنة، وكذلك الأنشطة البحرية التقليدية؛ مثل صيد اللؤلؤ، وصناعة السفن، وأغاني البحر، وغيرها.

المحاضرة مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية، وستكون متاحة للجمهور حتى اكتمال الحد الأقصى للقاعة، وعلى الحضور جميعاً ارتداء كمامة طبية، والحفاظ على مسافة آمنة، وتقديم ما يثبت تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.