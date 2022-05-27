قنصل مصر العام بشيكاجو يشيد بالعمل الإفريقي المشترك

أشاد السفير الدكتور سامح أبو العينين قنصل مصر العام في شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكي، بالعمل الإفريقي المشترك والدور الكبير الذي لعبه القادة الأفارقة التاريخيون وعلى رأسهم الزعيم جمال عبد الناصر في تأسيس الاتحاد الإفريقي عام 1963.

كما أشاد بدعم مصر لدور الآلية الإفريقية لدعم جهود التنمية لدول القارة السمراء ومتابعة تنفيذ الدول لاستراتيجياتها التنموية اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة سامح أبو العينين، في حفل إعلان "يوم إفريقيا" بولاية إلينوي.

وقال أبوالعينين ، لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في واشنطن، اليوم/الخميس/، إن الحفل حضره نحو 60 شخصا من الشخصيات المصرية والقناصل الفخريين الأفارقة والشخصيات الإفريقية البارزة في ولاية إلينوي وممثلين عن العديد من الدول الإفريقية والعربية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.

وأضاف أن هذا هو الحفل الأول الذي تنجح المجموعة الإفريقية في ولاية إلينوي في تنظيمه بالتنسيق بين القناصل الفخريين والقنصلية العامة المصرية ومكتب عمدة شيكاجو ومكتب العمدة المصرية الأمريكية لبولنجبروك والتي أسفرت عن اعتماد عمدة شيكاجو إعلان يوم 25 مايو يوما رسميا لإفريقيا.

وألقى عدد من القناصل الفخريين كلمات تناولت حرص المجموعة الإفريقية على التعاون المشترك وإقرار يوم إفريقيا في إلينوي.

كما شارك في الحفل عدد من المؤسسات النشطة مع الجالية الإفريقية منها التجمع الإفريقي الإسلامي للقيادات في إلينوي والغرفة الإفريقية الدولية للتجارة وعدد من رجال الأعمال الأفارقة اللاتينيين والخطوط الجوية الإثيوبية ومؤسسة الزكاة ومركز مكة.

وفي سياق متصل، أشار أبو العينين إلى مشاركته أمس /الأربعاء/ في مناسبة لرفع رمزي لعلم الاتحاد الإفريقي بحضور ممثلة عمدة شيكاجو وعدد من القناصل الفخريين الأفارقة.

كما كان قد شارك في احتفالية يوم 24 مايو الجاري بحضور العمدة المصرية الأمريكية لبولنجبروك ماري بسطا لإعلان يوم إفريقيا بمجلس المدينة.

ولفت السفير إلى أن الغرفة الدولية الإفريقية نظمت اليوم الخميس لقاء إليكترونيا حول دور الأفارقة في المهجر من أصول أمريكية في دعم القارة السمراء بحضور الدكتور نبيل الرفاعي ممثلا عن مجموعة رجال الأعمال المصريين في إلينوي.