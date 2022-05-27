وزيرة التنمية الألمانية تطالب بوتين بالإفراج عن شحنات الحبوب في الموانئ الأوكرانية

طالبت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسماح بتسليم شحنات الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية.

وخلال زيارتها الحالية للعاصمة الأوكرانية كييف، قالت شولتسه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في ضاحية بوروديانكا اليوم الجمعة إن :" بوتين يتحمل المسؤولية عن وقوع كوارث جوع محتملة في العديد من الدول الآن".

ورفضت شولتس الاتهامات الروسية القائلة إن العقوبات الغربية هي التي تسببت في حدوث أزمة جوع عالمية مؤكدة أن المواد الغذائية مستثناة من العقوبات.

وتعد شولتسه ثاني عضو في الحكومة الألمانية يزور أوكرانيا بعد وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك.

وقالت الوزيرة الألمانية إن "ما يفعله بوتين عمليا هو أنه يقصف الموانئ الأمر الذي حال دون تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا تماما" وطالبت بوقف هذا الأمر.

كانت روسيا اشترطت رفع العقوبات المفروضة عليها بشكل جزئي مقابل حل مشكلة أزمة المواد الغذائية العالمية. ورفضت موسكو في الوقت نفسه اتهامها بغلق موانئ أوكرانية مشيرة إلى تعذر الدخول إلى هذه الموانئ بسبب الألغام البحرية التي زرعتها أوكرانيا.

كانت وزارة الدفاع الروسية نشرت أمس الخميس لأول مرة نوافذ زمنية للخروج المحتمل للسفن الأجنبية من المياه الأوكرانية والممرات الخاصة بهذا الخروج وقالت إن كييف مسؤولة عن أمن الخروج من الموانئ.