رئيس جامعة طنطا: بدء التشغيل التجريبى لمستشفى الجراحات الجديد يونيو المقبل

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا عن بدء التشغيل التجريبي لمستشفى الجراحات الجامعي الجديد خلال شهر يونيو المقبل لخدمة المرضى ودعم المنظومة الصحية بالمستسفيات الجامعية وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى والمساهمة في تنفيذ المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة فى محافظات الدلتا، في إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح ذكي - في تصريحات صحفية، اليوم /الخميس/ - أن تجهيزات المستشفى تمت وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وأن المستشفى مجهز بأحدث نظم المعلوماتية والإنترنت لنقل المعلومات بين غرف المرضى وغرف الفحص وغرف العيادات الخارجية وغرف العمليات.

وقال إن المستشفى يضم أكثر من 700 سرير و68 غرفة عناية مركزة و18 غرفة عمليات جراحية مجهزة على أعلى مستوى بأحدث كبسولات وأجهزة الشفط والطرد المركزي، بإلإضافة إلى غرف المرضى وغرف الفحص وغرف العيادات الخارجية وغرف العمليات، و21 قاعة تدريس مجهزة للطلبة وقاعات للمحاضرات وقاعات المحاكاة.

وأشار إلى أن المستشفى يضم أقسام الجراحة العامة، وجراحة الجهاز الهضمي وجراحات العظام والعمود الفقري، وجراحات العيون، وجراحات الأنف والأذن، وجراحات التجميل، وجراحات الأوعية الدموية، وجراحات القلب والصدر، وجراحات المخ والأعصاب، والتخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، بالإضافة إلى أجهزة وحدة القسطرة المخية وأحدث أجهزة أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية ومعمل التحاليل على أعلى تقنية.