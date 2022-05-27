أوكرانيا وإيطاليا تناقشان مزيدا من الدعم الدفاعي وإمدادات الوقود وأزمة الغذاء

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ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، قضايا الدعم الدفاعي الإضافي لأوكرانيا وإمدادات الوقود والجهود المبذولة لإلغاء حظر الموانئ الأوكرانية لمنع أزمة الغذاء العالمية.

وقال زيلينسكي في تغريدة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "أجريت محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي وأطلعته على الوضع على خط المواجهة"، وفق ما أوردته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية.

وأضاف: "نتوقع المزيد من الدعم الدفاعي من شركائنا، وتطرقنا إلى قضية التزود بالوقود، كما ناقشنا سبل منع أزمة الغذاء".