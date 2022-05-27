 أوكرانيا وإيطاليا تناقشان مزيدا من الدعم الدفاعي وإمدادات الوقود وأزمة الغذاء - بوابة الشروق
الجمعة 27 مايو 2022 9:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

أوكرانيا وإيطاليا تناقشان مزيدا من الدعم الدفاعي وإمدادات الوقود وأزمة الغذاء

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ
نشر في: الجمعة 27 مايو 2022 - 8:50 م | آخر تحديث: الجمعة 27 مايو 2022 - 8:50 م

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، قضايا الدعم الدفاعي الإضافي لأوكرانيا وإمدادات الوقود والجهود المبذولة لإلغاء حظر الموانئ الأوكرانية لمنع أزمة الغذاء العالمية.

وقال زيلينسكي في تغريدة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "أجريت محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي وأطلعته على الوضع على خط المواجهة"، وفق ما أوردته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية.

وأضاف: "نتوقع المزيد من الدعم الدفاعي من شركائنا، وتطرقنا إلى قضية التزود بالوقود، كما ناقشنا سبل منع أزمة الغذاء".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك