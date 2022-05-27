القوات الروسية تحيط بشكل كامل تقريباً بمدينة سيفيرودونتسك الأوكرانية

قال أولكسندر ستريوك، رئيس الإدارة العسكرية المحلية في مدينة سيفيرودونتسك بشرق أوكرانيا إن المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا والتي خاضت قتالا شاقا بشكل خاص محاطة بالكامل تقريبا بالقوات الروسية.

وأضاف ستريوك عبر تطبيق تلجرام ، إن ثلثا المدينة الواقعة في منطقة لوهانسك محاصرة بالفعل ، بيد أنها لم تطوق بعد. وواصلت القوات الحكومية الأوكرانية إظهار المقاومة الشرسة.

ووفقا لوكالة ريا نوفوستي الروسية الرسمية للأنباء، فإن الانفصاليين الموالين لروسيا زعموا أن المدينة محاصرة بالكامل.

وبحسب ستريوك فقد تضرر نحو 90٪ من مباني المدينة ، وسيتعين إعادة بناء 60٪ منها بالكامل.

يشار إلى أن مدينة سيفيرودونتسك هي واحدة من الأجزاء الأخيرة من إقليم لوهانسك التي لا يزال يسيطر عليها الجيش الأوكراني. ويدور بالفعل حاليا قتال شرس لا يبعد كثيرا عن حدود المدينة. ويتوقع المراقبون منذ أيام أن تحيط قوات عسكرية روسية وأخرى موالية لروسيا بالألوية الأوكرانية .